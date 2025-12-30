Παναθηναϊκός: Χαμόγελα κι εκπλήξεις για τα μικρά παιδιά

Μέρα αφιερωμένη στα πιτσιρίκια, με τους «πράσινους» να προσφέρουν χαρά, εκπλήξεις και δώρα στους μικρούς φίλους της ομάδας.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και η φετινή γιορτή του «Πανάθα». Η οποία έχει καθιερωθεί πλέον και είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στους μικρούς φίλους της ομάδας. Στο ΟΑΚΑ υπήρξαν πολλές εκπλήξεις, χαρά, χαμόγελα για τα πιτσιρίκια. Με αποκορύφωμα την έκπληξη που δόθηκε το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τα παιδιά την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας.

Παίκτες του «τριφυλλιού» υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τους μικρούς φίλους της ομάδας. Σε μια γιορτή που διήρκησε πάνω από τρεις ώρες.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Οι μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού κατέκλυσαν το μεσημέρι της Τρίτης την αίθουσα VIP του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της καθιερωμένης γιορτής του Πανάθα, σε ένα γεμάτο χαμόγελα και πράσινες εκπλήξεις σκηνικό.

Για περισσότερες από τρεις ώρες, οι λιλιπούτειοι φίλαθλοι διασκέδασαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, συμμετείχαν σε δραστηριότητες, παρέλαβαν τα δώρα τους από τον Πανάθα, ενώ είχαν και τη δυνατότητα να προμηθευτούν επίσημα προϊόντα του Τριφυλλιού από την ειδική μπουτίκ που είχε στηθεί για την περίσταση.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε και μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς τα παιδιά παρακολούθησαν από κοντά την προπόνηση της ομάδας, βλέποντας τους αγαπημένους τους ποδοσφαιριστές σε δράση. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι παίκτες δεν χάλασαν χατίρι στους μικρούς φίλους, βγάζοντας φωτογραφίες μαζί τους και μοιράζοντας αυτόγραφα, χαρίζοντάς τους μοναδικές στιγμές.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα ήθελε να ευχαριστήσει τις εταιρίες Hans and Gretel, Pizza Fan, 3Ε και ION, οι οποίες συνετέλεσαν τα μέγιστα στο να γίνει πιο ξεχωριστή η γιορτή του Πανάθα. Όπως φυσικά και τον Ερυθρό Σταυρό που βρίσκεται πάντα στο πλευρό της ομάδας μας».