Οι ευχές των παικτών του Ολυμπιακού ενόψει της νέας χρονιάς (vid)

Με ένα όμορφο βίντεο οι παίκτες του Ολυμπιακού έστειλαν τις ευχές τους ενόψει της νέας χρονιάς.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: Οι παίκτες μας σας εύχονται Καλή Χρονιά!

Our players wish you a Happy New Year!

🎆 2026 🎆 pic.twitter.com/5gkdZz4c9Y — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 30, 2025