Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Οι ευχές των παικτών του Ολυμπιακού ενόψει της νέας χρονιάς (vid) 30-12-2025 21:07 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με ένα όμορφο βίντεο οι παίκτες του Ολυμπιακού έστειλαν τις ευχές τους ενόψει της νέας χρονιάς. Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: Οι παίκτες μας σας εύχονται Καλή Χρονιά!Our players wish you a Happy New Year!🎆 2026 🎆 pic.twitter.com/5gkdZz4c9Y— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 30, 2025 Ο Νίστρουπ το 'χει καταλάβει: Ο παίκτης που είναι το μεγαλύτερο project του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Εκεί ποντάρει: Γι’ αυτό δε χάνει την πρωτιά στις εκλογές η ΝΔ… instanews.gr Κατεβαίνουν από τα βόρεια προάστια στην Καλλιθέα για να τα δοκιμάσουν: Για τα καλύτερα σοκολατάκια της Αθήνας αξίζει να κάνεις χιλιόμετρα menshouse.gr Πειραματισμοί τέλος: Ο Τσίπρας πάει για την πρωτιά instanews.gr Ευθείες βολές δημοσιογράφου σε Αλέξη Τσίπρα: «Τον βρίσκεις να σου κλέβει τα κοσμήματα και αφού του μιλήσεις, του δίνεις και τα μετρητά» dailymedia.gr Χωρίς ρετούς και φίλτρα: Η Σαμπρίνα ποζάρει με μπικίνι στα 56 της και βάζει τα γυαλιά στις influencers (Pic) dailymedia.gr Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το ποδοσφαιρικό κουίζ είσαι διάνοια menshouse.gr Ούτε δεκάρι, ούτε οκτάρι: Ο παίκτης που θυμίζει Μάρκο Πάσαλιτς στον ρόλο, μπορεί αθόρυβα να κάνει τη διαφορά menshouse.gr Οι ευχές των παικτών του Ολυμπιακού ενόψει της νέας χρονιάς (vid) SHARE