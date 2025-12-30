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Οι ευχές των παικτών του Ολυμπιακού ενόψει της νέας χρονιάς (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Με ένα όμορφο βίντεο οι παίκτες του Ολυμπιακού έστειλαν τις ευχές τους ενόψει της νέας χρονιάς.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

 

Οι ευχές των παικτών του Ολυμπιακού ενόψει της νέας χρονιάς (vid)