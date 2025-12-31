Αυτές που έχουν προκριθεί και εκείνες που έμειναν εκτός στη φάση των «16» του AFCON 2025

Η φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής φτάνει στο τέλος της, με κάποιες ομάδες να παίρνουν το εισιτήριο για την φάση των νοκ άουτ και άλλες να παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής.

Το Copa Africa θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιανουαρίου και η πρώτη φάση είναι προς ολοκλήρωση χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη έκπληξη προς το παρόν.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση των 16:

Αλγερία

Μαρόκο

Σενεγάλη

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Αίγυπτος

Ακτή Ελεφαντοστού

Καμερούν

Νιγηρία

Νότια Αφρική

Τυνησία

Μάλι

Μπενίν

Μπουρκίνα Φάσο

Μοζαμβίκη

Τανζανία

Σουδάν

Οι ομάδες που αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων του AFCON 2025:

Αγκόλα

Ζάμπια

Γκαμπόν

Ισημερινή Γουινέα

Κομόρες

Ζιμπάμπουε

Ουγκάντα

Μποτσουάνα