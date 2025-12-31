Ρονάλντο για Πέρεθ: «Είναι ο καλύτερος πρόεδρος, δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν»

Ο Ρονάλντο Ναζάριο μιλήσε με τ καλύτερα λόγια για τον ισχυρό άνδρα της Ρεάλ Μαδρίτης και ανέφερε μια ιστορία για να δείξει πόσο τον εκτιμά.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου και της Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε το πόσο ενθουσιάστηκε από την διαχείριση που έκανε ο Φλορεντίνο Πέρεθ στα χρέη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα λόγια του Ρονάλντο για τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέφερε από χρέη περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, οπότε ο Φλορεντίνο Πέρεθ πούλησε το παλιό προπονητικό κέντρο για ακριβώς αυτό το ποσό. Στη συνέχεια αγόρασε νέα γη δίπλα στο αεροδρόμιο (Βαλδεμπέμπας).

Έπειτα επένδυσε στους μεγαλύτερους αστέρες, ξεκινώντας με τον Φίγκο, μετά τον Ζιντάν, έπειτα εμένα και τέλος τον Μπέκαμ. Έτσι σχηματίστηκε το κουαρτέτο των «Γκαλάκτικος» και το έκανε τόσο απλά. Είναι ο καλύτερος πρόεδρος· δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν».