Ρόι Κιν: «Τι καλύτερο έχει ο Γκαρνάτσο από τον Κούνια; Τίποτα»

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο Ρόι Κιν όταν κλήθηκε να σχολιάσει τον Γκαρνάτσο ο οποίος άφησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την Τσέλσι.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μάσησε τα λόγια του όταν η συζήτηση πήγε στον Αργεντινό παίκτη και φρόντισε μάλιστα να γίνει ιδιαίτερα καυστικός.

Οι δηλώσεις του Ρόι Κιν

«Ας είμαστε ειλικρινείς. Τι κάνει τον Γκαρνάτσο καλύτερο από τους Κούνια; Η Μάντσεστερ τον πούλησε και αμέσως αναβαθμίστηκε.

Εάν ήμουν οπαδός της Τσέλσι θα είχα κάποιες σοβαρές ερωτήσεις. Υποτίθεται η ομάδα του έχει φιλοδοξίες και παίρνει κάποιον που είναι ο μέσος όρος ενώ ο αντίπαλος αναβαθμίζεται με το καλύτερο; Τρέλα».