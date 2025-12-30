Ολυμπιακός: Δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα ο Λώλης

Ο νεαρός Νίκος Λώλης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΣ Γιάννινα με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 20χρονου μέσου, Νίκου Λώλη, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομών της ομάδας της Ηπείρου.

Η συμφωνία θα αφορά μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ εδώ και καιρό οι άνθρωποι του ΠΑΣ έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του.

Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» αντιμετωπίζει περιορισμό στις μεταγραφές και έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε απόκτηση ξένων παικτών ηλικίας κάτω των 23 ετών και Ελλήνων κάτω των 25 ετών.



Τη φετινή σεζόν ο Λώλης μετράει μόλις έξι συμμετοχές με τον Ολυμπιακό Β΄, έχοντας 33 συνολικά λεπτά συμμετοχής και με τον δανεισμό του αυτόν θα πάρει παιχνίδια στα πόδια του.