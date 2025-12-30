Γκεοργκίεφ σε Ηλιόπουλο: «Είμαι ενθουσιασμένος, να κερδίσουμε τρόπαια και να γίνω το κάστρο της άμυνας, όπως είπατε» (vid)

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος καλωσόρισε με θερμά λόγια τον Μαρτίν Γκεοργκίεφ ο οποίος με τη σειρά του εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που ανήκει στην οικογένεια της Ένωσης και ευχήθηκε να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να γίνει το κάστρο της «κιτρινόμαυρης» άμυνας!

Αρχικά, τον λόγο πήρε ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, τονίζοντας πως ο ίδιος και ολόκληρος ο οργανισμός, στηρίζουν τους παίκτες που καταθέτουν πάθος και αφοσίωση.

«Καλωσήρθες στην Ελλάδα, σε χρειαζόμαστε εδώ, να γίνεις το κάστρο μας για πολλά χρόνια. Είσαι μόλις 20 χρονών, οπότε μέχρι τα 30-32 έχεις ακόμα 10 με 12 χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνεις legend για την ομάδα μας γιατί αυτή η ομάδα είναι οικογένεια. Αυτή είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Αυτό το κλαμπ υποστηρίζει τους ποδοσφαιριστές που καταθέτουν πάθος και αφοσίωση και αναζητούμε τους νέους legends της ΑΕΚ. Μάρτιν θέλουμε να γίνεις το κάστρο μας στην άμυνα. Είσαι πολύ νέος, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις σεβασμό, το βλέπω στα μάτια σου και σου ευχόμαστε να έχεις την καλύτερη καριέρα στην ομάδα μας. Θέλεις να πεις δυο λόγια;», σημείωσε σε πρώτο χρόνο ο Ηλιόπουλος , με τον ίδιο τον Γκεοργκίεφ να επισημαίνει:

«Πρώτα από όλα είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Όλα είναι καταπληκτικά. Έχω δει τις εγκαταστάσεις, έχω δει το γήπεδο και είναι όλα καταπληκτικά. Ετοιμάζομαι λοιπόν να ξεκινήσω τη δουλειά και ελπίζω να γίνω το κάστρο της άμυνας της ΑΕΚ, όπως είπατε. Να κερδίσουμε τρόπαια, να πετύχουμε τους στόχους μας και να γίνω όπως είπατε και εσείς ένας μεγάλος παίκτης για την ομάδα».

Τον λόγο ξαναπήρε στο τέλος ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος τόνισε στον Βούλγαρο στόπερ: «Ίσως ήδη γνωρίζεις ότι το γήπεδό μας, ο χώρος που θα παίξεις ποδόσφαιρο, ονομάζεται Αγία Σοφία και είναι το κάστρο μας. Θέλουμε να γίνεις εσύ το κάστρο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μαζί με τους πολύ σημαντικούς παίκτες που έχουμε στην άμυνα, θέλουμε να γίνεις ένας σημαντικός παίκτης, ένας σημαντικός μονομάχος για τις νίκες μας».