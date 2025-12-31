Οι Ιταλοί συνέκριναν τον Μόντριτς με τον Γιαμάλ, με την πρώτο να βγαίνει νικητής

Ο Λούκα Μόντριτς στα 40 του αποδεικνύει πως παραμένει ακόμη σε υψηλό επίπεδο καθώς μπορεί να ανταπεξέλθει αγωνιστικά σαν 18άρης.

Με την σεζόν να συμπληρώνει το πρώτο της μισό, ο Κροάτης παίκτης έχει καταφέρει να σταθεί επάξια στον ρόλο που του έχει ανατεθεί στην Μίλαν και παίζει και με το παραπάνω.

Οι Ιταλοί φρόντισαν να κάνουν μια σύγκριση για να δείξουν πως ο Λούκα έχει ακόμη την αντοχή να παίζει στο κορυφαίο επίπεδο και στην εξίσωση έβαλαν τον Λαμίν Γιαμάλ.

Για τη ακρίβεια ανάφεραν πως ο Λούκα Μόντριτς έχει αγωνιστεί περισσότερο λεπτά αυτή την σεζόν από ότι ο νεαρός παίκτης της Μπαρτσελόνα.

Όντως ο Κροάτης μέσος έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής 1.325 λεπτά με την φανέλα της Μίλαν στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ ο Γιαμάλ 1.172 με την Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα της Ισπανία.

Βέβαια ο νεαρός παίκτης της ομάδας της Βαρκελώνης είχε και τραυματισμούς που τον άφησαν για καιρό εκτός γηπέδου.