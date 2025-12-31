Μπονούτσι: «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, αυτός ο παίκτης μου έφερνε εφιάλτες»

Ο Λεονάρντο Μπονούτσι μίλησε για το ποιόν επιθετικό που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, φοβήθηκε περισσότερο.

Ο Ιταλός πρώην ποδοσφαιριστής, όταν έπαιζε η άμυνα είχε σιγουριά και σκληράδα, με τον ίδιο να εξουδετερώνει αρκετούς από τους κορυφαίους επιθετικούς.

Ωστόσο όπως παραδέχτηκε ο ίδιος υπήρξαν και κάποιος που όταν τον είχε αντίπαλο δεν κοιμόταν το προηγούμενο βράδυ. Ο λόγος για τον Ζαπάτα ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος για τον ίδιο.

«Στην καριέρα μου έπαιξα εναντίον του Μέσι, του Κριστιάνο, του Ντρογκμπά, του Φερνάντο Τόρες και πολλών άλλων. Όμως εκείνος που με τρόμαζε όσο τίποτα ήταν ο Ντουβάν Ζαπάτα.

Πριν από τους αγώνες με την Αταλάντα, το προηγούμενο βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Η δύναμη του και τα προσόντα του μου έφερναν εφιάλτες».