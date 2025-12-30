ΑΕΚ: «Πρώτη» Γκεοργκίεφ στα Σπάτα (pics-vid)

Έπιασε αμέσως... δουλειά ο Μαρτίν Γκεοργκίεφ ο οποίος μετά τις υπογραφές και τις ανακοινώσεις πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ.

Ο διεθνής Βούλγαρος αμυντικός που αποκτήθηκε έναντι 2 εκ. ευρώ από την Σλάβια υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την Ένωση, βρέθηκε το απόγευμα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας προκειμένου να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες, τον Μάρκο Νίκολιτς και να συμμετάσχει και στην προπόνηση.

Ο 20χρονος στόπερ όπως θα δείτε παρακάτω στις φωτογραφίες ενσωματώθηκε άμεσα αφού άπαντες τον καλωσόρισαν με τον καλύτερο τρόπο και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα.

Θυμίζουμε πως οι παίκτες της ΑΕΚ επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις μετά την εορταστική άδεια και σήκωσαν μανίκια εν όψει της επανέναρξης και του αγώνα με τον Αρη στο Χαριλάου (Κυριακή 11/1).