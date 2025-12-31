Ένα ακόμη ρεκόρ για τον «influencer» Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Πορτογάλος σταρ έχει δείξει πως έχει επιρροή τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδων και το δεύτερο αποτυπώνεται στα Social Media.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί πρότυπο για εκατομμύρια παιδιά και ποδοσφαιριστές ανά τον κόσμο, αφού είναι στους κορυφαίους του πλανήτη.

Όπως είναι λογικό έχει τεράστιο fan base, το οποίο όσο παίρνουν τα χρόνια αυξάνεται συνεχώς και του δίνει νέα δυναμική στον δημόσιο λόγο.

Αυτή την φορά ο Πορτογάλος κατάφερε να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που έχει 670 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, δείχνοντας έτσι πως δεν είναι μόνο άνθρωποι του ποδοσφαίρου που ενδιαφέρονται να γνωρίζουν για την ζωή και τις συνήθειες του.