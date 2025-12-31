Αλλάζει η κατάσταση με Νέβες και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση στο σήριαλ για το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Νέβες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κάνει κάποιες συζητήσεις με τους εκπροσώπους του Πορτογάλου παίκτη σχετικά με μια πιθανή μεταγραφή.

Ο Νέβες, παίζεις για την Αλ Χιλάλ και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026. Ωστόσο, με βάση τα αγγλικά δημοσιεύματα, είναι διαθέσιμος για 10 εκατομμύρια λίρες, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να είναι πρόθυμη να ακούσει προτάσεις.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ τον θεωρεί ως μια πολύτιμη επιλογή για την ενίσχυση του κέντρου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έχει αναφέρει την περίπτωση του εδώ και καιρό στους ιθύνοντες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες διαπραγματεύσεις, αλλά οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους του για να εκτιμηθεί το ενδιαφέρον και οι οικονομικές απαιτήσεις είναι σε καλό δρόμο.