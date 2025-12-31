Non League Αγγλίας: 4.784 θεατές σε αγώνα 7ης κατηγορίας

Το παγωμένο μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, με τη θερμοκρασία να είναι μόλις στους 4°C, η πόλη του Χέντνεσφορντ έδειξε ότι το ποδόσφαιρο στην Αγγλία δεν ξέρει από κατηγορίες.

Σε μια πόλη 18.000 κατοίκων, σχεδόν 5.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο Keys Park για τιν αγώνα της Χέντνεσφορντ Τάουν με την FC United of Manchester.

Λίγο πριν από τη σέντρα, οι οθόνες του γηπέδου ανακοίνωσαν sold out. Συνολικά 4.784 θεατές βρέθηκαν στις εξέδρες, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης για το γήπεδο.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1, αποτέλεσμα που διατηρεί τη Χέντνεσφορντ Τάουν στην κορυφή της Northern Premier League Premier Division, ενώ η FC United παραμένει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.