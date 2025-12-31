Ψάχνεται με Ενκουκού η Φενέρμπαχτσε

Η τουρκική ομάδα έχει βάλει στο στόχαστρο τον παίκτη της Μίλαν και παλεύει για την απόκτηση του, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.

Η Φενέρμπαχτσε έχει ξεκινήσει συνομιλίες με την Μίλαν με σκοπό την μεταγραφή του Κρίστοφερ Ενκουκού, ωστόσο οι Ιταλοί ζητάνε χρήματα τα οποία η τουρκική ομάδα δεν είναι διατεθειμένη να δώσει σε πρώτη φάση.

Οι Μιλανέζοι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Ιταλία, κοστολογούν τον παίκτη στα 35 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η Φενέρμπαχτσε ζητάει να κατέβει η τιμή για να μπορέσει να κάνει την πρόταση της.

Ο τεχνικός της τουρκικής ομάδας, Ντομένικο Τεντέσκο, έχει ξεκάθαρο πλάνο για τον Ενκουκού, αφού θέλει να τον χρησιμοποιήσει βασικό αμέσως εφόσον γίνει η μεταγραφή και να παίζει ως δεύτερος επιθετικός δίπλα στον Ντουράν.