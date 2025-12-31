Ο Τιάγκο Σίλβα είναι μεγαλύτερος σε ηλικία από τον τωρινό προπονητή του

Ο Τιάγκο Σίλβα επέστρεψε στην Ευρώπη και για την ακρίβεια στην Πορτογαλία αφήνοντας πίσω του την Βραζιλία.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έκλεισε το κεφάλαιο της Φλουμινένσε και εδώ και λίγες ημέρες είναι παίκτης της Πόρτο για το επόμενο μισό της σεζόν.

Ο Τιάγκο Σίλβα ωστόσο θα πρέπει να δέχεται εντολές στο γήπεδο από έναν προπονητή τον οποίο περνάει κατά 5 ολόκληρα χρόνια. Κάτι που δεν είναι και αρκετά συχνό για πολλούς παίκτες, αφού οι τεχνικοί συνήθως είναι μεγαλύτερο από τους ποδοσφαιριστές που προπονούν.

Ο Φραντσέσκο Φαριόλι είναι γεννημένος το 1989 και είναι μόλις 36 ετών, ενώ ο Βραζιλιάνος παίκτης είναι γεννημένος το 1984 και είναι αισίως στο 41ο έτος της ζωής του.

Βέβαια αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για τον Τιάγκο Σίλβα καθώς η δουλειά του είναι να βγάζει τον καλύτερο του εαυτό στο γήπεδο και ο νέος προπονητής του γνωρίζει πως μπορεί να βασίζεται σε εκείνον.