«Ο κύβος ερρίφθη»: Ο Σεμένιο προβάρει τα γαλάζια της Σίτι!

Ο Αντουάν Σεμένιο μπορεί να θεωρηθεί παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι! Το «σίριαλ» της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου βάφεται... γαλάζιο μετά τη συμφωνία των «Πολιτών» με τον Γκανέζο επιθετικό, καθώς τις τελευταίες ώρες κινήθηκαν γρήγορα οι διαδικασίες. Πλέον, πρέπει να καταβληθεί η ρήτρα των 65 εκατομμυρίων λιρών και θα ενεργοποιηθεί, τυπικά, την πρώτη ημέρα του 2026, «απογειώνοντας» την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.
Η ανάρτηση και το ρεπορτάζ του Λιόλ Τόμας για το «Sky Sports»:
🚨🔵 BREAKING | Manchester City are closing in on a full agreement to sign Antoine #Semenyo from Bournemouth.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 30, 2025
Talks have progressed quickly over the past 24 hours and are now in the final stages, as per @SkySportsLyall. The last details of his £65m release clause are being… pic.twitter.com/O9iee511OV