«Ο κύβος ερρίφθη»: Ο Σεμένιο προβάρει τα γαλάζια της Σίτι!

Οι «Πολίτες» ήλθαν σε προφορική συμφωνία με τον Γκανέζο επιθετικό της Μπόρνμουθ και κόντρα στην Τσέλσι (30/12, 21:30) θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα των «κερασιών».

Ο Αντουάν Σεμένιο μπορεί να θεωρηθεί παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι! Το «σίριαλ» της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου βάφεται... γαλάζιο μετά τη συμφωνία των «Πολιτών» με τον Γκανέζο επιθετικό, καθώς τις τελευταίες ώρες κινήθηκαν γρήγορα οι διαδικασίες. Πλέον, πρέπει να καταβληθεί η ρήτρα των 65 εκατομμυρίων λιρών και θα ενεργοποιηθεί, τυπικά, την πρώτη ημέρα του 2026, «απογειώνοντας» την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η ανάρτηση και το ρεπορτάζ του Λιόλ Τόμας για το «Sky Sports»: