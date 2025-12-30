Παναθηναϊκός: Προπόνηση στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 1.000 άτομα, πρώτη για Τετέι και Κοντούρη

Επιστροφή στη δουλειά για τους «πράσινους», με τους Ανδρέα Τετέι και Σωτήρη Κοντούρη να γυμνάζονται πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, μπροστά στα μάτια πολλών παιδιών στο ΟΑΚΑ.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά την άδεια των Χριστουγέννων. Μια ξεχωριστή μέρα στη δουλειά, καθώς το πρόγραμμα έγινε στο ΟΑΚΑ. Εκεί οι «πράσινοι» έκαναν έκπληξη στα πιτσιρίκια που βρέθηκαν για τη γιορτή του «Πανάθα». Έτσι στις εξέδρες ήταν πάνω από 1.000 άτομα, κυρίως πιτσιρίκια, που αποθέωσαν τους παίκτες του «τριφυλλιού».

Σημαντική η συγκεκριμένη προπόνηση και για το λόγο πως ήταν η πρώτη με τα Πράσινα για τους Ανδρέα Τετέι και Σωτήρη Κοντούρη. Οι δύο παίκτες που απέκτησε το «τριφύλλι» δούλεψαν με τη νέα τους ομάδα και υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Πάντοβιτς που ταλαιπωρείται από θλάση στο δικέφαλο και ο Φικάι που έχει ίωση, τα μόνα προβλήματα του Ισπανού τεχνικού.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει στην ενημέρωσή της:

«Στις προπονήσεις επέστρεψαν την Τρίτη το μεσημέρι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι προπονήθηκαν στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε 1.000 και πλέον φίλους της ομάδας.

Η σημερινή ημέρα επιφύλασσε μία έκπληξη για τους μικρούς φίλους του Συλλόγου που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για τη γιορτή του Πανάθα, καθώς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την προπόνηση του Τριφυλλιού.

Την πρώτη τους προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν οι Ανδρέας Τετέι και Σωτήρης Κοντούρης.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, ρόντο, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο Μίλος Πάντοβιτς ακολούθησε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα λόγω θλάσης στον δικέφαλο, ενώ ο Φικάι απουσίασε λόγω ίωσης».