To βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τις σημαντικότερες στιγμές του 2025 (vid)

Οι Πειραιώτες δημοσίευσαν στα social media ένα όμορφο βίντεο με τις σημαντικότερες «ερυθρόλευκες» στιγμές για το 2025.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: 🔴⚪️ Our 2025 Wrapped



A historic year during which we celebrated our legendary 100th Anniversary! A year full of emotions, pride and unforgettable moments 📸 pic.twitter.com/w7uOrcymz2 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 30, 2025