ΠΑΟΚ: Ο Γιακουμάκης έβαλε ένα τέλος στο σενάριο Ατλέτικο Μινέιρο!

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έβαλε οριστικό «φρένο» στο ενδεχόμενο μετακίνησής του στην Ατλέτικο Μινέιρο, οδηγώντας σε ναυάγιο τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Βραζιλιάνους και την Κρουζ Αζούλ που διατηρεί τα δικαιώματά του

Ο Θέσαρ Λουίς Μέρλο επανήλθε στο θέμα του Γιώργου Γιακουμάκη, δίνοντας νέες πληροφορίες για την υπόθεση που απασχόλησε έντονα το μεταγραφικό ρεπορτάζ. Ο Λατινοαμερικανός δημοσιογράφος ήταν εκείνος που είχε αποκαλύψει αρχικά το έντονο ενδιαφέρον της Ατλέτικο Μινέιρο για τον Έλληνα επιθετικό, με τους Βραζιλιάνους να φέρνουν μέχρι και επίσημη πρόταση προς την Κρουζ Αζούλ.

Ωστόσο, όπως είχε επισημανθεί μέσα από το SDNA, κομβικό ρόλο σε κάθε σενάριο έπαιζε η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Και αυτή, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν έδειχνε να ευνοεί την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, μόλις έξι μήνες μετά τον επαναπατρισμό του.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται πλέον και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σύμφωνα με τον Μέρλο, η διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Ατλέτικο Μινέιρο και τον Γιώργο Γιακουμάκη δεν πρόκειται να έχει θετική κατάληξη. Παρά το γεγονός πως η ομάδα κατέθεσε πρόταση που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα ελκυστική και βρέθηκε κοντά σε συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ, η υπόθεση «κόλλησε» στην τελική απόφαση του παίκτη, ο οποίος δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.

Η Ατλέτικο Μινέιρο είχε φτάσει μέχρι τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια, ποσό αποδεκτό από τον μεξικανικό σύλλογο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Γιακουμάκης θα έδινε το «πράσινο φως» για τη μεταγραφή. Η συγκατάθεση αυτή, όμως, δεν ήρθε ποτέ, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να τερματιστούν και το σενάριο Βραζιλίας να βγαίνει οριστικά από το τραπέζι.

