Μπρέγκου: «Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ομάδα για μένα, ήταν δεύτερο σπίτι»

Συγκινητικό αντίο από τον νεαρό που αποχωρεί από το «τριφύλλι» και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη μεταγραφή του Σωτήρη Κοντούρη.

Ο Αντριάνο Μπρέγκου προέρχεται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Η μεταγραφή του Σωτήρη Κοντούρη, τον φέρνει στον Παναιτωλικό για να συνεχίσει την καριέρα του. Ο 19χρονος θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στο «τριφύλλι», με τρόπο ιδιαίτερα συγκινητικό και δυνατά λόγια.

Η ανάρτηση του Μπρέγκου:

«Ενα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου κλείνει και ανοίγει ένα νέο.

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ποτέ απλώς μια ομάδα για εμένα. Ήταν το δεύτερο μου σπίτι.

Από παιδί στις ακαδημίες, με όνειρα μεγαλύτερα από εμένα, μέχρι την στιγμή που φόρεσα την φανέλα της πρώτης ομάδας.

Εκεί μεγάλωσα, εκεί έμαθα τι σημαίνει πειθαρχία, σεβασμός, δουλειά και πίστη.

Έζησα χαρές, δυσκολίες, αγώνες και στιγμές που θα κουβαλάω μέσα μου.

Θέλω να πω ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους, προπονητές, συμπαίκτες, ανθρώπους των ακαδημιών, φροντιστές και φυσικά τον κόσμου του Παναθηναϊκού που ήταν πάντα εκεί.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη συνεχίζω την πορεία μου, παίρνοντας μαζί μου όσα μου έδωσε ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός θα είναι πάντα κομμάτι μου».