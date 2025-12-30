AEK - Γκεοργκίεφ: Το scouting 8 μηνών, ο φάκελος Ριμπάλτα και το deal κάτω από την αρχική τιμή

Δεν ήταν μεταγραφή της στιγμής, ούτε «ευκαιρία». Ο 20χρονος στόπερ βρέθηκε εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της Ένωσης, με τον (διαβασμένο) Sport Director του κλαμπ να κλείνει τη μεταγραφή χαμηλότερα από την αρχική κοστολόγηση της Σλάβια Σόφιας. Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ δεν έφτασε στα…ραντάρ της ΑΕΚ τυχαία.

Στη Βουλγαρία, όσοι παρακολουθούν στενά τη Σλάβια Σόφιας, μιλούν εδώ και καιρό για έναν στόπερ που ωρίμασε γρήγορα.

Έμαθε να «διαβάζει» το παιχνίδι και άρχισε να ξεχωρίζει όχι μόνο για τα σωματικά του προσόντα, αλλά κυρίως για τη συγκέντρωση και τη συνέπειά του.

O Γκεοργκίεφ βγάζει ωριμότητα που δεν συναντάς εύκολα σε παίκτη 20 ετών. Καθαρά μαρκαρίσματα, σωστές καλύψεις και ψυχραιμία με την μπάλα στα πόδια, στοιχεία που καταγράφηκαν ως δείγματα «παίκτη για επόμενο επίπεδο».

Γενικότερα, στη Σλάβια έχτισε τη φήμη ενός στόπερ που σπάνια κάνει το λάθος που θα εκθέσει την ομάδα του.

Οι Βούλγαροι αναλυτές τον χαρακτηρίζουν «σχολαστικό», με καλή πρώτη πάσα και ικανότητα να βγαίνει μπροστά όταν χρειαστεί, χωρίς να χάνει τη θέση του.

Κάπως έτσι, οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες και εκτός συνόρων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, η ΑΕΚ μέσω του Sport Director, Χαβιέρ Ριμπάλτα, είχε ανοίξει φάκελο για τον Γκεοργκίεφ εδώ και περίπου οκτώ μήνες, με τις εμφανίσεις του στη Σλάβια να παρακολουθούνται στενά και συστηματικά.

Κατ΄επέκταση δεν επρόκειτο για μια μεταγραφή της στιγμής, αλλά για ένα project που «χτίστηκε» με συνεχείς αναφορές, video analysis και live αξιολογήσεις.

Σε οικονομικό επίπεδο, η υπόθεση είχε επίσης το δικό της παρασκήνιο.

Η αρχική κοστολόγηση της Σλάβια Σόφιας για τον Γκεοργκίεφ άγγιζε τα 3 εκατ. ευρώ.

Ποσό που αντικατόπτριζε τόσο την ηλικία όσο και τις, δυνατότητες και την προοπτική του παίκτη.

Η ΑΕΚ κινήθηκε μεθοδικά και χωρίς βιασύνη, καταφέρνοντας τελικά να κλείσει το deal σχεδόν στα 2 εκατ. ευρώ (μαζί με τα μπόνους) σε μια συμφωνία που χαρακτηρίζεται win–win και για τις δύο πλευρές.

Αυτές ακριβώς οι...λεπτομέρειες, εξηγούν γιατί η Ένωση προχώρησε με σιγουριά στην απόκτησή του Γκεοργκίεφ που έρχεται στα Σπάτα ως project με παρόν και μέλλον.