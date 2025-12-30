Οι Ιταλοί συνδέουν τον Μήτογλου με την Σαμπντόρια

Στην μεταγραφική ατζέντα της Σαμπντόρια βάζουν τον Σίμο Μήτογλου οι Ιταλοί.

Πιο συγκεκριμένα, ο λογαριασμός blucerchiatiart στο Χ, τονίζει πως η ομάδα της Γένοβας εξετάζει την περίπτωση του Έλληνα αμυντικού, το συμβόλαιο του οποίου με την ΑΕΚ ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Στην Ιταλία σημειώνουν πως η Σαμπντόρια βρίσκεται στην αγορά για την ενίσχυση της άμυνας και ο Μήτογλου έχει τεθεί στα υπόψιν των ανθρώπων της ομάδας.

Θυμίζουμε πως ο Σίμος Μήτογλου δεν υπολογίζεται από την ΑΕΚ και οι δυο πλευρές έχουν κάνει προσπάθειες για να βρουν μια συμβιβαστική λύση και να λύσουν τη συνεργία τους ομαλά, έπειτα από τις εκατέρωθεν προσφυγές που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών.