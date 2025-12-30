Ο Μπαπέ, η δωρεά, η FFF, ο αστυνομικός και η πρόωρη συνταξιοδότηση

Ο αστυνομικός υπεύθυνος για την ασφάλεια της εθνικής Γαλλίας, Ζαν-Μπατίστ Σουφρόν, τιμωρήθηκε πειθαρχικά από τη γενική διεύθυνση της εθνικής αστυνομίας (DGPN) και αναγκάστηκε σε πρόωρη συνταξιοδότηση μετά την παραλαβή δωρεάς από τον Κιλιάν Μπαπέ, σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων (AFP) από πηγές κοντά στην υπόθεση, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της Le Monde.

Τον Ιούνιο του 2023, αυτός ο αστυνομικός, αποσπασμένος στη γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FFF), έλαβε δωρεά 60.300 ευρώ από τον Μπαπέ, χρήματα από το μπόνους του για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Το ποσό αυτό αναφέρθηκε από έναν τραπεζίτη στην Tracfin, τη μονάδα οικονομικών πληροφοριών του γαλλικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τον Ιούλιο του 2024, πυροδοτώντας δικαστική έρευνα.

«Η δωρεά που ελήφθη για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 ήταν νόμιμη, έγινε με επιταγή και δεν χρειαζόταν να δηλωθεί», δήλωσε στο AFP το καλοκαίρι ο δικηγόρος του διοικητή, Ζαν-Μπατίστ Σουφρόν.



Ο αστυνομικός κλήθηκε σε πειθαρχική ακρόαση τον Οκτώβριο, αλλά δεν του επιβλήθηκε καμία κύρωση εκείνη την εποχή.

Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 20 Δεκεμβρίου, η DGPN αποφάσισε να τον υποχρεώσει σε πρόωρη συνταξιοδότηση επειδή δεν ενημέρωσε τους ανωτέρους του για τη δωρεά, ανέφεραν οι πηγές.

Η δικαστική έρευνα που στοχεύει τον αστυνομικό για αδήλωτη εργασία και ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με φορολογική απάτη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τέσσερις άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί έλαβαν από 30.000 ευρώ ο καθένας στο ίδιο σχέδιο, ανεβάζοντας τις συνολικές δωρεές από τον Κιλιάν Μπαπέ σε 180.300 ευρώ.

Η πλευρά του αρχηγού της εθνικής Γαλλίας υποστηρίζει ότι «όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες», «χωρίς καμία αντιπαροχή».