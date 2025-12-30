Ατλέτικο Μαδρίτης: Πέθανε ο μακροβιότερος αρχηγός της, Ενρίκε Κολάρ σε ηλικία 91 ετών

Ο Ισπανός πρώην διεθνής, Ενρίκε Κολάρ, ο μακροβιότερος αρχηγός στην ιστορία της Ατλέτικο Μαδρίτης, πέθανε σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της LaLiga.

Ο αριστερός εξτρέμ Κολάρ ήταν αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης για 10 χρόνια και έπαιξε 470 αγώνες για τον σύλλογο μεταξύ 1953 και 1969. Είχε επίσης 16 συμμετοχές με την Ισπανία, συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962.

«Ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους μας έφυγε από τη ζωή», ανέφερε η Ατλέτικο σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

Ο Κολάρ οδήγησε την Ατλέτικο στον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της, στο Κύπελλο UEFA το 1962 και κατέκτησε την κορυφαία κατηγορία Ισπανίας τη σεζόν 1965-66.

«Σήκωσε όλα αυτά τα τρόπαια ως αρχηγός της ομάδας, πρωταγωνιστώντας σε εμβληματικές στιγμές όπως η πρώτη ηπειρωτική νίκη του συλλόγου, ο αποχαιρετισμός στο Metropolitan Stadium και τα εγκαίνια του Estadio del Manzanares το 1966», ανέφερε η Ατλέτικο.

«Με τον θάνατο του Ενρίκε Κολάρ, η οικογένεια των ερυθρόλευκων χάνει ένα σύμβολο που έδωσε τα πάντα για να οδηγήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης στην κορυφή του ισπανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου».

Οι σημαίες στο νέο Metropolitan Stadium, έδρα της Ατλέτικο από το 2017, κυματίζει μεσίστιες στη μνήμη του Κολάρ, πρόσθεσε η ομάδα.