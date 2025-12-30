Η ξενάγηση Μητσοτάκη στον Βοτανικό: «Προχωράει πιο γρήγορα από αυτό που περιμέναμε - Θα προσπαθήσουμε νωρίτερα από τον Μάιο του '27»! (vids)

Το SDNA βρέθηκε στην ξενάγηση Μητσοτάκη, Αλαφούζου, Δούκα στον Βοτανικό και κατέγραψε όλα όσα ειπώθηκαν στις συζητήσεις με τους ανθρώπους του εργοταξίου.

Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (30/12) στο εργοτάξιο του Βοτανικού, όπου χτίζεται το νέο σπίτι του Παναθηναϊκού. Εκεί όπου θα στεγαστούν τα όνειρα εκατομμυρίων φίλων του Τριφυλλιού, μετά από χρόνια αναμονής και ταλαιπωρίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Χάρη Δούκα, ξεναγήθηκαν στον χώρο όπου θα στεγαστεί το γήπεδο του Τριφυλλιού και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου, οι οποίες του παρουσιάστηκαν από τον επικεφαλής του εργοταξίου, ενώ κατά την έλευσή του, ανέφερε πως: "προχωράει πιο γρήγορα κι από αυτό που περιμέναμε".

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για ένα γήπεδο-κόσμημα για τον σύλλογο, ενώ του δόθηκε και η… πάσα από συνεργάτη του ισχυρού άνδρα των Πρασίνων για περαιτέρω βοήθεια ώστε ολοκληρωθεί νωρίτερα από τον Μάιο του 2027 το έργο, λέγοντας κι ο ίδιος από την πλευρά του χαμογελώντας ότι «θα προσπαθήσουμε και λίγο νωρίτερα».

Ακολούθως θέλησε να μάθει για τον τρόπο προσέλευσης του κόσμου στο γήπεδο, αλλά και τον χώρο στάθμευσης που θα υπάρχει: