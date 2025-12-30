Ο Τσακαλίδης θα «σφυρίξει» τον τελικό Ολυμπιακός-ΟΦΗ με Ολλανδούς VARιστες

O διεθνής διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για να διευθύνει τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο (03/01/2026, 17:00).

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ γνωστοποίησε την διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει τον τελικό του Σούπερ Καπ μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ το προσεχή Σάββατο (3/1, 17:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.

Πρώτος διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο διεθνής ρέφερι Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας) και Λάζαρος Δημητριάδης (ΕΠΣ Μακεδονίας).

Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης (ΕΠΣ Πιερίας), ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Paulus Hubertus Martinus Van Boekel (Π.Ο. Ολλανδίας) και AVAR ο Richard Wilhelmus Maria Martens (Π.Ο. Ολλανδίας).

Ο αρχιδιαιτής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά θα είναι ο παρατηρητής του Σούπερ Καπ στην μεγάλη γιορτή που ετοιμάζεται ξανά μετά από χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης με τις δύο ομάδες:

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΕ ΟΦΗ

23/12/2021 ΟΦΗ - Άρης 0-2 Κύπελλο

29/01/2022 Λαμία - ΟΦΗ 2-1 Σούπερ Λιγκ

01/04/2023 ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ 0-1 Σούπερ Λιγκ

23/09/2023 ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-1 Σούπερ Λιγκ

06/12/2023 ΟΦΗ - Κηφισιά 3-1 Κύπελλο

01/09/2024 Βόλος - ΟΦΗ 1-3 Σούπερ Λιγκ

27/10/2024 ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-2 Σούπερ Λιγκ

01/12/2024 ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2 Σούπερ Λιγκ

19/01/2025 Παναιτωλικός - ΟΦΗ 1-0 Σούπερ Λιγκ

02/03/2025 ΟΦΗ - Λαμία 3-0 Σούπερ Λιγκ

09/11/2025 ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1 Σούπερ Λιγκ

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

01/12/2021 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 3-2 Κύπελλο

07/04/2024 Λαμία - Ολυμπιακός 1-5 Σούπερ Λιγκ

01/12/2024 ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2 Σούπερ Λιγκ

09/02/2025 Ολυμπιακός- Αστέρας Ακτορ 1-1 Σούπερ Λιγκ

18/10/2025 ΑΕΛ - Ολυμπιακός 0-2 Σούπερ Λιγκ

30/11/2025 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-1