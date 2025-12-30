ΑΕΚ: Φιλικό με την Κ19 στο Σεραφείδειο παραμονή Πρωτοχρονιάς

Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις και αύριο, παραμονή Πρωτοχρονιάς , θα έχουν την ευκαιρία να... ξεμουδιάσουν καθώς όπως έγινε γνωστό θα δοθεί φιλικός αγώνας προπονητικού χαρακτήρα με την Κ19.

Το φιλικό θα διεξαχθεί στο Σεραφείδειο το πρωί, ενώ θα παράλληλα στα Σπάτα θα υπάρχει και ένα Χριστουγεννιάτικο event καθώς τα παιδιά του ΑΕΚ Kids Club «θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, να τους πουν τα κάλαντα, να τους ευχηθούν Καλή Χρονιά και να φωτογραφηθούν μαζί τους», οπως αναφέρεται στην σχετική ενημέρωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: Μια διαφορετική και αξέχαστη παραμονή Πρωτοχρονιάς θα ζήσουν αύριο τα παιδιά του ΑΕΚ Kids Club. Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, να τους πουν τα κάλαντα, να τους ευχηθούν Καλή Χρονιά και να φωτογραφηθούν μαζί τους. Στην παρέα μας θα είναι και ο αγαπημένος κίτρινος Αγιος Βασίλης, αλλά και ο Τροχός της ΑΕΚ με πλούσια δώρα!

Το ραντεβού είναι στις 10.30 το πρωί στο Σεραφείδειο, στα Σπάτα, λίγο πριν τον φιλικό αγώνα προπονητικού χαρακτήρα ανάμεσα στην Α’ Ομάδα και στην Κ19 της ΑΕΚ, έναν αγώνα που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ελεύθερα από τις εξέδρες τα μέλη του ΑΕΚ Kids Club και οι συνοδοί τους.