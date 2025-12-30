Με Σαββίδη, Αλαφούζο, Ηλιόπουλο συνεδρίασε η ΕΕΠ, όλοι ζήτησαν να συνεχιστούν τα βίντεο - Επιφυλάχθηκε ο Λανουά

Μαραθώνια η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για το θέμα της διακοπής των βίντεο του Στεφάν Λανουά. Το SDNA έχει το ρεπορτάζ...

Για σχεδόν τρεις ώρες συνεδρίασε το πρωί της Τρίτης (30/12) η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, μετά τις αντιδράσεις που προέκυψαν για την απόφαση της ΚΕΔ να διακοπούν τα εβδομαδιαία βίντεο, καθώς όπως ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση "έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης".

Το "παρών" στη συνεδρίαση μάλιστα έδωσαν (διαδικτυακά) οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των Big-4, τουλάχιστον των τριών εκ των τεσσάρων.

Συγκεκριμένα ο Ιβάν Σαββίδης από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Αλαφούζος με τον Λεωνίδα Μπουτσικάρη από τον Παναθηναϊκό (με ένα διάλλειμα, λόγω της επίσκεψής τους στον Βοτανικό), ο Μάριος Ηλιόπουλος με τον Μηνά Λυσάνδρου από την ΑΕΚ και ο Κώστας Καραπαπάς από τον Ολυμπιακό.

Παρόντες επίσης ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, με τους Λανουά-Βαλέρι από πλευράς ΚΕΔ και την Κάτια Κοξένογλου να εκπροσωπεί τη Super League.

Οι συζητήσεις ήταν... μαραθώνιες για την απόφαση της ΚΕΔ να διακόψει τα καθιερωμένα βίντεο ανάλυσης των επίμαχων φάσεων κάθε αγωνιστικής, ωστόσο ήταν κοινή η επιθυμία όλων των ομάδων αυτά να συνεχιστούν.

Από την πλευρά του ο Γάλλος αρχιδιαιτητής επιφυλάχθηκε να απαντήσει το προσεχές διάστημα, κάτι που σημαίνει πως είναι ανοιχτό πλέον να υπάρξει ανατροπή της αρχικής απόφασης που είχε λάβει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

