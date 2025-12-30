Μητσοτάκης: «Η διπλή ανάπλαση από όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα» (vid)

Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την επίσκεψη του στον Βοτανικό. "Η περιοχή ήταν μαύρη τρύπα της Αθήνας". Δούκας: "Ήταν μια χωματερή". Το SDNA ήταν εκεί.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε "στολίδι" το νέου γήπεδο του Παναθηναϊκού, κατά την επίσκεψη του στον Βοτανικό μαζί με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο και τον δήμαρχο Χάρη Δούκα και όπως είπε η περιοχή πριν την κατασκευή του γηπέδου ήταν... "μαύρη τρύπα της Αθήνας"

"Η διπλή ανάπλαση από ένα όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα. Με μεγάλη χαρά βλέπω σήμερα τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ένα γήπεδο που θα είναι πραγματικό στολίδι, ένα γήπεδο που το αξίζει ο Παναθηναϊκός και το ονειρευόντουσαν οι φίλοι του εδώ και πολλές δεκαετίες.

Το γήπεδο εντάσσεται στα πλαίσια μιας πολύ φιλόδοξης διπλής ανάπλασης την οποία η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την προηγούμενη δημοτική αρχή και την υλοποιεί η νυν δημοτική αρχή, με μια πολύ καλή συνεργασία την οποιά έχουμε.

Ο χώρος στον οποίο είμαστε σήμερα ήταν, όπως είπε και ο δήμαρχος, ήταν ουσιαστικά μια χωματερή. Τώρα κάνουμε μια πολύ σημαντική ανάπλαση, ο ερασιτέχνης θα αποκτήσει τις δικές του εγκαταστάσεις, θα προστεθούν άλλες χρήσεις έτσι ώστε μια περιοχή που ουσιαστικά ήταν η μαύρη τρύπα της Αθήνας να αποκτήσει ζωή και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε φιλόδοξα σχέδια για το πως μπορεί να αναπτυχθεί συνολικά αυτή η περιοχή.

Το έργο αυτό θέλω να θυμίσω ότι γίνεται με σημαντικότατους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι μια επένδυση που θα πιάσει τόπο όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό που αξίζει να αποκτήσει αυτό το γήπεδο που όπως είπα, για πολλές δεκαετίες το ονειρεύοντσαι οι φίλοι του αλλά συνολικά θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μια εξαιρετικά υποβαθμισμένη περιοχή που είναι τόσο κοντά στο κέντρο της Αθήνας.

Προσβλέπουμε στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Να ευχαριστήσω την κοινοπραξία και όλους τους εργαζόμενους, όπως βλέπετε είναι σημαντικός ο αριθμός των απασχολούμενων στο έργο αυτό, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες και προσβλέπουμε στην πάράδοση του έργου όπως έχει συμφωνηθεί τον Μάϊο του 2027» είπε ο Πρωθυπουργός.

Δούκας: "Ήταν μια χωματερή..."

O δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας που επίσης ήταν στη συνάντηση - αυτοψία στον Βοτανικό, έκανε λόγο για εξαιρετική πρόοδο στο έργο. «Είναι εξαιρετική η πρόοδος στο πράσινο γήπεδο στο Βοτανικό, πράσινο όχι μόνο γιατί είναι το χρώμα του Παναθηναϊκού αλλά γιατί θα είναι βιοκλιματικό, πολυλειτουργικό και θα έχει γύρω 215 στρέμματα πρασίνου. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης, ερασιτέχνη και της ΠΑΕ για να ολοκληρωθεί ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την συνεργασία».