Βούλγαρος ρεπόρτερ στο SDNA: «Καλός με την μπάλα στα πόδια ο Γκεοργκίεφ – Επένδυση για το μέλλον στην ΑΕΚ»

Ο Βούλγαρος δημοσιογράφος της εφημερίδας «Tema Sport», Γιανάκι Ντιμιτρόφ «ακτινογράφησε» για λογαριασμό του SDNA τον 20χρονο σέντερ μπακ, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ο οποίος έκλεισε στην ΑΕΚ. Τα ατομικά χαρακτηριστικά, η κλήση στην εθνική Βουλγαρίας και η ασίστ με το χέρι που προκάλεσε την τιμωρία του ρέφερι Καμπάκοφ.

Η ΑΕΚ με συντονισμένες ενέργειες έκλεισε την πρώτη της μεταγραφή για τον Ιανουάριο με τον 20χρονο κεντρικό αμυντικό Μάρτιν Γκεοργκίεφ να συμφωνεί με συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και την Σλάβια Σόφιας να βάζει στα ταμεία της 1 εκατ. ευρώ!



Ο Βούλγαρος διεθνής αμυντικός, ο οποίος είχε περάσει και από τη «Μασία», αποχωρεί από την βουλγαρική ομάδα έχοντας καταγράψει 91 συμμετοχές και 4 γκολ.



Ο ρεπόρτερ της εφημερίδας «Tema Sport», Γιανάκι Ντιμίτροφ μίλησε στο SDNA για τον νεαρό αμυντικό χαρακτηρίζοντας τον επένδυση για το μέλλον στην ΑΕΚ.



«Η μεταγραφή του Μάρτιν Γκεοργκίεφ από τη Σλάβια Σόφιας στην ΑΕΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως επένδυση για το μέλλον. Ο πρωτοπόρος του ελληνικού πρωταθλήματος αποκτά έναν νεαρό και ταλαντούχο αμυντικό, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί και στη συνέχεια να αποφέρει σημαντικά έσοδα στον σύλλογο.

Τον τελευταίο χρόνο ο Μάρτιν έχει εξελίξει αισθητά το παιχνίδι του. Από απλό ταλέντο, μετατρέπεται σταδιακά σε έναν σοβαρό και αξιόπιστο ποδοσφαιριστή. Η ιστορία του είναι γνωστή: αποτελεί προϊόν της εξαιρετικής ακαδημίας της Σλάβια Σόφιας. Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 11/09/2021, σε ηλικία μόλις 16 ετών, απέναντι στην πανίσχυρη ΤΣΣΚΑ. Λίγες ημέρες αργότερα βρέθηκε βασικός κόντρα στην κυρίαρχο Λουντογκόρετς. Η απόδοσή του ήταν κάτι παραπάνω από καλή, μέχρι τη στιγμή που αποβλήθηκε με μια υπερβολική απόφαση του διαιτητή.

Ακολούθως, τράβηξε το ενδιαφέρον των σκάουτ της Μπαρτσελόνα, με επικεφαλής τον Χοσέ Μαρί Μπακέρο, και ο ισπανικός κολοσσός τον ενέταξε στη φημισμένη Λα Μασία. Εκεί ήρθε σε επαφή με όλα τα μεγάλα νεαρά ταλέντα της Μπαρτσελόνα, μεταξύ των οποίων και ο Λαμίν Γιαμάλ. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, γενναίος στο παιχνίδι του και δεν φοβάται τις μονομαχίες. Αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός αμυντικός. Χρειάζεται να δουλέψει τη πάνω στη δύναμη του, καθώς και την τοποθέτησή του στις μακρινές μπαλιές, ενώ διαθέτει και ικανοποιητική ταχύτητα.

Ο νέος προπονητής της εθνικής Βουλγαρίας, Αλεξάνταρ Ντιμιτρόφ (πρώην προπονητής του στην U21), τον κάλεσε στην εθνική ομάδα και τον χρησιμοποίησε ως δεξί μπακ στα τρία τελευταία παιχνίδια απέναντι σε Ισπανία (0-4), Τουρκία (0-2) και Γεωργία (2-1). Οι εμφανίσεις του ήταν αξιοπρεπείς.

Αναφερθήκαμε νωρίτερα στους διαιτητές, ιδού ένα ενδιαφέρον περιστατικό από τη φετινή σεζόν: στο ντέρμπι με τη Λοκομοτίβ Σόφιας, έδωσε ασίστ χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια, όπου η ομάδα του βγήκε στην επίθεση και σκόραρε. Το VAR δεν ακύρωσε το γκολ, γεγονός που προκάλεσε τεράστιο σκάνδαλο. Στο VAR βρισκόταν ο κορυφαίος Βούλγαρος διαιτητής, Γκεόργκι Καμπάκοφ, ο οποίος τιμωρήθηκε από την ομοσπονδία με αποκλεισμό για αρκετούς αγώνες.

Ο Μάρτιν κερδίζει συνεχώς αυτοπεποίθηση. Αν συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, μπορεί να αποδειχθεί μια ιδανική μεταγραφή. Το βασικό για εκείνον τώρα είναι να προσαρμοστεί γρήγορα, κάτι που έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να κάνει. Ο Γκεοργκίεφ προστίθεται στη μακρά λίστα νεαρών παικτών της ακαδημίας της Σλάβια που πωλήθηκαν στο εξωτερικό, όπως οι Φίλιπ Κράστεφ, Πέτκο και Αντρέα Χρίστοφ, Καλογιάν Κράστεφ και άλλοι».