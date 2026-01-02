Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Σούπερ Καπ, η τηλεοπτική μετάδοση

Ποδαρικό στο Παγκρήτιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, το Mega θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά το Super Cup, όπου ο νταμπλούχος Ελλάδας της σεζόν 2024-2025, Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ.

Έπειτα από 18 χρόνια, ο θεσμός του Σούπερ Καπ επιστρέφει, με τις δύο ομάδες να δίνουν ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο για τον αγώνα που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο για το 2026.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες σε τελικό Super Cup. Η πρώτη ήταν το 1987 στο Ολυμπιακό Στάδιο όταν ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 1-0. Η ομάδα του Πειραιά θα προσπαθήσει να κατακτήσει για τέταρτη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο υπό τη διοργάνωση της ΕΠΟ. Για τους Κρητικούς αυτή θα είναι η δεύτερη συμμετοχή στον αγώνα για την ανάδειξη του υπερπρωταθλητή της περσινής περιόδου.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης θα είναι ο Αντώνης Κατσαρός.

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