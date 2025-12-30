Μπουσαΐντ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω άμεσα τον Άρη»

Πανέτοιμος για δράση φάνηκε ο Οτμάν Μπουσαΐντ στις πρώτες του δηλώσεις, μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη.

Η πρώτη μεταγραφή των «κιτρινόμαυρων» είναι γεγονός, με τον 25χρονο αριστερό εξτρέμ να φτάνει χθες (29/12) βράδυ στην Ελλάδα και να φαίνεται πανέτοιμος να παίξει, σύμφωνα με τις δηλώσεις του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Γνωρίζω ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι για το κύπελλο με τον Παναιτωλικό. Θα χρειαστώ μόνο μια-δυο μέρες να εγκλιματιστώ και θα είμαι έτοιμος να βοηθήσω άμεσα την ομάδα».

«Ξέρω πολλά για τον Άρη και τους στόχους του, έχουμε τον ίδιο μάνατζερ με τον Μεντίλ και θα με βοηθήσει να μπω πιο γρήγορα στο κλίμα της ομάδας».

