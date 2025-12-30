Στα 58 του, ο βετεράνος Ιάπωνας Καζουγιόσι Μιούρα συνεχίζει σε νέο σύλλογο

Στα 58 του χρόνια, ο πρώην διεθνής Ιάπωνας Καζουγιόσι Μιούρα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνεχίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα, εντασσόμενος με τη μορφή δανεισμού στη Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Ιαπωνίας.

«Το πάθος μου για το ποδόσφαιρο δεν έχει αλλάξει, ανεξάρτητα από την ηλικία μου», δήλωσε ο επιθετικός στην ανακοίνωση του συλλόγου. Ο Μιούρα, που θα κλείσει τα 59 του χρόνια τον ερχόμενο Φεβρουάριο, παραχωρείται δανεικός από τη Γιοκοχάμα FC, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας.

Γνωστός στη χώρα του με το προσωνύμιο «King Kazu», ο Μιούρα αγωνίστηκε επτά φορές την περασμένη σεζόν με την Ατλέτικο Σουζούκα, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας, η οποία υποβιβάστηκε τελικά σε περιφερειακό πρωτάθλημα.

Ο Ιάπωνας επιθετικός επέστρεψε στην πατρίδα του το 2024, έπειτα από θητεία στη Ολιβεϊρένσε, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, όπου επίσης αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Γιοκοχάμα.

Ο Μιούρα ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1986 στη Σάντος και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε συλλόγους της Ιαπωνίας, της Ιταλίας, της Κροατίας και της Αυστραλίας.

Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές της Ασίας τη δεκαετία του 1990, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση του ιαπωνικού ποδοσφαίρου με τη δημιουργία της J-League, του πρώτου επαγγελματικού πρωταθλήματος της χώρας, το 1993.

Με την εθνική Ιαπωνίας έκανε ντεμπούτο το 1990, ωστόσο αποκλείστηκε από την αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, παρά το γεγονός ότι είχε σημειώσει 55 γκολ σε 89 συμμετοχές με τη φανέλα των «Samurai Blue».