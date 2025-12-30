Ελ Κααμπί σε… εξωγήινη φόρμα: Τα ψαλιδάκια που τον έκαναν «Φελπς» του ποδοσφαίρου  

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Εθνικής Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τα κατορθώματά του να κάνουν τον γύρο του κόσμου και να προκαλούν παγκόσμιο θαυμασμό. Κάποιοι μάλιστα έφτασαν στο σημείο να τον συγκρίνουν με τον Μάικ Φελπς!

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού άνοιξε λογαριασμό στη διοργάνωση με ένα απίθανο «ανάποδο ψαλίδι» απέναντι στις Κομόρες, έμεινε «άσφαιρος» στο παιχνίδι με το Μάλι, αλλά επανήλθε με εμφατικό τρόπο κόντρα στη Ζάμπια (29/12), σκοράροντας ακόμη δύο τέρματα, με το ένα εξ αυτών να είναι ένα ακόμη εντυπωσιακό ψαλιδάκι, έπειτα από ασίστ του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ.



Ο 32χρονος φορ απέχει πλέον μόλις τέσσερα γκολ από το να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για το Μαρόκο, ένας στόχος που μοιάζει απολύτως εφικτός με βάση τη δαιμονιώδη φόρμα του. Τα ψαλιδάκια του, πάντως, έχουν ήδη «τρελάνει» τα social media, με τον Ελ Κααμπί να συγκρίνεται με τον… Μάικλ Φελπς.

«Αν τα ψαλιδάκια ήταν Ολυμπιακό άθλημα, ο Ελ Κααμπί θα ήταν ο Μάικλ Φελπς», αναφέρει η λεζάντα φωτογραφίας που κυκλοφορεί και απεικονίζει τον Μαροκινό με το σώμα του θρυλικού Αμερικανού κολυμβητή των 28 Ολυμπιακών μεταλλίων.



Ο παραλληλισμός δεν είναι τυχαίος, αφού όπως ο Φελπς κυριαρχούσε στις πισίνες, έτσι και ο Ελ Κααμπί μοιάζει ασταμάτητος στον αέρα.



Και υπάρχει και συνέχεια με αρκετή δόση χιούμορ κάνοντας πάντα αναφορά στα ψαλίδια του σταρ του Ολυμπιακού.



«Άλλη μια μέρα στο γραφείο για τον Ελ Κααμπί», σχολίασε η αφρικανική έκδοση του ESPN, παραθέτοντας φωτογραφία με τα δύο εντυπωσιακά γκολ του Μαροκινού φορ.



Σε ανάλογο ύφος και ο επίσημος λογαριασμός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής...

