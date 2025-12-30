PAOK Academy: Επιμορφωτικό ταξίδι στο Λίβερπουλ

Επιμορφωτικό ταξίδι στις ακαδημίες της Λίβερπουλ πραγματοποίησε το PAOK Academy, συμμετέχοντας σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και μελέτης της φιλοσοφίας και της λειτουργίας ενός από τα κορυφαία αναπτυξιακά μοντέλα στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο σκάουτερ του PAOK Academy Δημήτρης Ταξίδης πραγματοποίησε εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ακαδημία της Liverpool FC, από τις 20 έως τις 23.11, συμμετέχοντας σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και μελέτης της φιλοσοφίας και της λειτουργίας ενός από τα κορυφαία αναπτυξιακά μοντέλα στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι καλεσμένοι της Λίβερπουλ παρακολούθησαν διαλέξεις και παρουσιάσεις από προπονητές και στελέχη της Ακαδημίας, οι οποίες εστίαζαν στον ρόλο της Ακαδημίας στο συνολικό οικοδόμημα του συλλόγου, στη μεθοδολογία εκπαίδευσης των ποδοσφαιριστών και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ατομικές ανάγκες κάθε παίκτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαδικασία βελτίωσης των ποδοσφαιριστών καθώς μεταβαίνουν από το ένα ηλικιακό γκρουπ στο άλλο, με ξεκάθαρη αγωνιστική και αναπτυξιακή συνέχεια.

Παρουσιάστηκε επίσης η οργανωτική δομή της Ακαδημίας, ο τρόπος λειτουργίας της σε καθημερινό επίπεδο, καθώς και η συνεργασία μεταξύ προπονητών, αναλυτών, γυμναστών και τμημάτων σκάουτινγκ, με κοινό στόχο την ολιστική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Στο πρακτικό σκέλος του σεμιναρίου, υπήρξε παρακολούθηση αγώνων των ηλικιακών κατηγοριών Κ10, Κ11 και Κ12, καθώς και προπονήσεων των τμημάτων Κ11, Κ12, Κ18 και Κ21. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δόθηκε η δυνατότητα να παρατηρηθεί στην πράξη η εφαρμογή της προπονητικής φιλοσοφίας της Λίβερπουλ, η προοδευτική εξέλιξη των ποδοσφαιριστών και οι απαιτήσεις που τίθενται σε κάθε ηλικιακό επίπεδο.

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό ταξίδι λειτούργησε ως ένα ουσιαστικό σεμινάριο υψηλού επιπέδου, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του έργου του ΠΑΟΚ στον τομέα των ακαδημιών και του σκάουτινγκ, με γνώμονα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές».