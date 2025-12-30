Συνάντηση κορυφής στην Premier League

Το μεγάλο παιχνίδι γίνεται στο Λονδίνο, στο Emirates, εκεί όπου η πρωτοπόρος Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, θα υποδεχθεί την -τρίτη σε απόσταση τριών βαθμών (42 η Άρσεναλ και 39 η Άστον Βίλα)- εκπληκτική Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, θα αναμετρηθούν σε μία συνάντηση κορυφής.
Η Μάντσεστερ Σίτι, που βρίσκεται...ανάμεσά τους (40 βαθμοί), θα πρέπει να περιμένει το βράδυ της πρωτοχρονιάς για να μπει στο γήπεδο, επισκεπτόμενη την Σάντερλαντ.
Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:
- Μπέρνλι- Νιούκαστλ 30/12
- Τσέλσι-Μπόουρνμουθ 30/12
- Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 30/12
- Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 30/12
- Άρσεναλ-Άστον Βίλα 30/12
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 30/12
- Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ 1/1
- Λίβερπουλ-Λιντς 1/1
- Μπρέντφορντ-Τότεναμ 1/1
- Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι 1/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)
- Άρσεναλ 42
- Μάντσεστερ Σίτι 40
- Άστον Βίλα 39
- Λίβερπουλ 32
- Τσέλσι 29
- Μάντσεστερ Γ. 29
- Σάντερλαντ 28
- Μπρέντφορντ 26
- Κρίσταλ Πάλας 26
- Φούλαμ 26
- Τότεναμ 25
- Έβερτον 25
- Μπράιτον 24
- Νιούκαστλ 23
- Μπόρνμουθ 22
- Λιντς 20
- Νότιγχαμ Φόρεστ 18
- Γουέστ Χαμ 13
- Μπέρνλι 12
- Γουλβς 2