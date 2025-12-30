MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Συνάντηση κορυφής στην Premier League

Ποδόσφαιρο
0
Ανάμεσα σε δύο χρονιές (2025 και 2026) εκτείνεται η 19η αγωνιστική της Premier League, που ξεκινάει (30/12) με έξι αναμετρήσεις και ολοκληρώνεται με άλλες τέσσερις την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου.

 Το μεγάλο παιχνίδι γίνεται στο Λονδίνο, στο  Emirates, εκεί όπου  η πρωτοπόρος Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, θα υποδεχθεί την -τρίτη σε απόσταση τριών βαθμών (42 η Άρσεναλ και 39 η Άστον Βίλα)-  εκπληκτική Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, θα αναμετρηθούν σε μία συνάντηση κορυφής.
 
Η Μάντσεστερ Σίτι, που βρίσκεται...ανάμεσά τους (40 βαθμοί), θα πρέπει να περιμένει το βράδυ της πρωτοχρονιάς για να μπει στο γήπεδο, επισκεπτόμενη την Σάντερλαντ.

Το πρόγραμμα  της 19ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:

  • Μπέρνλι- Νιούκαστλ               30/12
  • Τσέλσι-Μπόουρνμουθ              30/12
  • Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον         30/12
  • Γουέστ Χαμ-Μπράιτον             30/12
  • Άρσεναλ-Άστον Βίλα              30/12
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς   30/12
  • Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ              1/1
  • Λίβερπουλ-Λιντς                   1/1
  • Μπρέντφορντ-Τότεναμ               1/1
  • Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι        1/1


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

  1. Άρσεναλ           42
  2. Μάντσεστερ Σίτι   40 
  3. Άστον Βίλα        39
  4. Λίβερπουλ         32
  5. Τσέλσι            29 
  6. Μάντσεστερ Γ.     29 
  7. Σάντερλαντ        28
  8. Μπρέντφορντ       26
  9. Κρίσταλ Πάλας     26 
  10. Φούλαμ            26
  11. Τότεναμ           25
  12. Έβερτον           25
  13. Μπράιτον          24
  14. Νιούκαστλ         23 
  15. Μπόρνμουθ         22
  16. Λιντς             20
  17. Νότιγχαμ Φόρεστ   18 
  18. Γουέστ Χαμ        13
  19. Μπέρνλι           12
  20. Γουλβς             2
     
Συνάντηση κορυφής στην Premier League