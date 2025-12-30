Συνάντηση κορυφής στην Premier League

Ανάμεσα σε δύο χρονιές (2025 και 2026) εκτείνεται η 19η αγωνιστική της Premier League, που ξεκινάει (30/12) με έξι αναμετρήσεις και ολοκληρώνεται με άλλες τέσσερις την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου.

Το μεγάλο παιχνίδι γίνεται στο Λονδίνο, στο Emirates, εκεί όπου η πρωτοπόρος Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, θα υποδεχθεί την -τρίτη σε απόσταση τριών βαθμών (42 η Άρσεναλ και 39 η Άστον Βίλα)- εκπληκτική Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, θα αναμετρηθούν σε μία συνάντηση κορυφής.



Η Μάντσεστερ Σίτι, που βρίσκεται...ανάμεσά τους (40 βαθμοί), θα πρέπει να περιμένει το βράδυ της πρωτοχρονιάς για να μπει στο γήπεδο, επισκεπτόμενη την Σάντερλαντ.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:

Μπέρνλι- Νιούκαστλ 30/12

Τσέλσι-Μπόουρνμουθ 30/12

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 30/12

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 30/12

Άρσεναλ-Άστον Βίλα 30/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 30/12

Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ 1/1

Λίβερπουλ-Λιντς 1/1

Μπρέντφορντ-Τότεναμ 1/1

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι 1/1



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)