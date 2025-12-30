Υπέγραψε στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης ο Εμπνουταλίμπ

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ανακοίνωσε τη Δευτέρα (29/12) την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού, Γιουνές Εμπνουταλίμπ, από την Έλβερσμπεργκ.

Ο νεαρός παίκτης έχει γεννηθεί στην πόλη όπου εδρεύει η ομάδα και διαθέτει γερμανική και μαροκινή υπηκοότητα. Ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή σωματοδομή του και ταν τελευταίο χρόνο έχει πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή και παράλληλα ραγδαία άνοδο στην καριέρα του.

Χωρίς να έχει περάσει ποτέ από τις ακαδημίες της Άιντραχτ, δοκίμασε την τύχη του στην Ιταλία σε ηλικία 19 ετών, πριν επιστρέψει... άνεργος στη Γερμανία. Αφού ξεκίνησε από τα... χαμηλά (4η κατηγορία), χρειάστηκαν μόλις πέντε μήνες για να προσελκύσει το ενδιαφέρον της Έλβερσμπεργκ, η οποία αγωνίζεται στην Budesliga 2.

Την τρέχουσα σεζόν επιβεβαίωσε το ταλέντο του, οδηγώντας τον πίνακα των σκόρερ της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος με 12 γκολ σε 17 αγώνες. Θα ενταχθεί στους «Αετούς» την 1η Ιανουαρίου 2026, υπογράφοντας συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2031.