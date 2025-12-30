Ο Λεβαντόφσκι αναφέρθηκε στην προτροπή της Μπαρτσελόνα να μην σκοράρει!

Ο Πολωνός επιθετικός σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στην περίφημη προτροπή των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα να μην σκοράρει άλλα γκολ την περσινή σεζόν, για να μην δοθεί ένα συγκεκριμένο μπόνους στην Μπάγερν.

Όταν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μετακόμισε από την Μπάγερν στην Μπαρτσελόνα, στην συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπονταν και μπόνους επίτευξης γκολ από τον έμπειρο στράικερ, με τους Καταλανούς να προτρέπουν τον Πολωνό να μην σκοράρει άλλα γκολ πέρσι για να μην καταβληθεί το ποσό στους Βαυαρούς.

Ο πολύπειρος στράικερ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην πατρίδα του, παραδέχθηκε ότι όντως υπήρξε αυτή η προτροπή από τους ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα, χωρίς ωστόσο να αναφέρει αν τελικά πέτυχε ή όχι τον αριθμό των γκολ που προέβλεπε η συμφωνία των Καταλανών με την Μπάγερν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι:

«Δεν θέλω πραγματικά να μιλήσω γι' αυτό. Έχω υπερβολικό σεβασμό για την Μπαρτσελόνα και τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Γνώριζα την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο σύλλογος. Υπήρχαν πολλές άλλες καταστάσεις όπου έπρεπε να θυσιάσεις κάτι προσωπικά για το καλό του συλλόγου.

Εν ολίγοις, επρόκειτο για ένα μπόνους που θα έπρεπε να καταβληθεί ανάλογα με τον αριθμό των γκολ που θα έβαζα. Και εκείνη την εποχή, η Μπαρτσελόνα ζητούσε κάθε ευρώ. Το μπόνους δεν ήταν μικρό. Για μένα προσωπικά, δεν θα άλλαζε τίποτα, οπότε δεν είχα πραγματικά πρόβλημα με αυτό».