Χαμός για τον Ελ Κααμπί: «Γεννήθηκε για να κάνει ψαλιδάκια»

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πρωταγωνίστησε στη νίκη του Μαρόκου επί της Ζάμπια, σκοράροντας δύο γκολ εκ των οποίων το ένα με ψαλιδάκι!

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ που σημειώνει με ψαλιδάκι ο Ελ Κααμπί στο φετινό Copa Africa και όπως είναι φυσικό στα social media έχει γίνει χαμός για τον επιθετικό του Ολυμπιακού και τις γκολάρες του.

«Αξίζει να βρίσκεται στο Λούβρο», «γεννήθηκε για να κάνει ψαλιδάκια» είναι μερικά από τα αποθεωτικά σχόλια χρηστών των social media για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.