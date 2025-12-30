Χαμός για τον Ελ Κααμπί: «Γεννήθηκε για να κάνει ψαλιδάκια»

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ που σημειώνει με ψαλιδάκι ο Ελ Κααμπί στο φετινό Copa Africa και όπως είναι φυσικό στα social media έχει γίνει χαμός για τον επιθετικό του Ολυμπιακού και τις γκολάρες του.
«Αξίζει να βρίσκεται στο Λούβρο», «γεννήθηκε για να κάνει ψαλιδάκια» είναι μερικά από τα αποθεωτικά σχόλια χρηστών των social media για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
EL KAABI LIVES FOR THIS!!! 🇲🇦🌟 #AFCON2025— Footballnus (@footballnus) December 29, 2025
pic.twitter.com/2Q7srrancG
El Kaabi with an overhead finish that belongs in the Louvre 🤌#AFCON pic.twitter.com/7yEpeynD4c— FanCode (@FanCode) December 29, 2025