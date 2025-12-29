Σλάβια για Γκεοργκίεφ: «Μετακομίζει στην ΑΕΚ και θα επιδιώξει την εξέλιξη του - Καλή τύχη»

Η Σλάβια Σόφιας ανακοίνωσε επίσημα τη μεταγραφή του Μάρτιν Γκεοργίεφ στην ΑΕΚ. Ο 20χρονος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση, ενώ το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ θα επισημοποιήσει την μεταγραφή Γκεοργίεφ αύριο Τρίτη πριν ο ποδοσφαιριστής βρεθεί στα Σπατα για την πρώτη του προπόνηση.

«Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ μετακομίζει από τη Σλάβια στην ΑΕΚ. Το συμβόλαιό του είναι τετραετές.Ο νεαρός των «λευκών» και αγαπημένος του κοινού έχει εκπληρώσει το καθήκον του απέναντι στην ομάδα της γενέτειράς του και θα επιδιώξει την εξέλιξη στο δυνατό πρωτάθλημα Ελλάδας. Ο Μάρτιν έπαιξε 91 αγώνες και σημείωσε 4 γκολ με την ομάδα της αγαπημένης του ομάδας. Καλή τύχη και μόνο Σλάβια!».