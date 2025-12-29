Επίσημη καταγγελία της Φόρεστ για τη διαιτησία του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι

O σύλλογος του Νότιγχαμ κατέθεσε γραπτώς στην PGMOL τις ενστάσεις του για δύο κρίσιμες στιγμές που πιστεύει ότι χειρίστηκαν λανθασμένα ο Ρομπ Τζόουνς και η ομάδα του.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέθεσε επίσημα τα παράπονά της για τη διαιτησία στην ήττα 1-2 από την Μάντσεστερ Σίτι στο «City Ground» (27/12).

Οι «κόκκινοι» θεωρούν ότι ο Ρουμπέν Ντίας ήταν τυχερός που γλίτωσε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για ένα φάουλ στον Ιγκόρ Ζεσούς, νωρίς στο δεύτερο μέρος, το οποίο σταμάτησε μια πολλά υποσχόμενη επίθεση. Ο προπονητής τους, Σον Ντάις, πιστεύει, επίσης, ότι ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ είχε δεχθεί φάουλ από τον Νίκο Ο' Ράιλι πριν το νικητήριο γκολ των «Πολιτών» στο 83ο λεπτό.

Τέλος, η Φόρεστ έχει ζητήσει να της παρασχεθούν όλες οι ηχητικές συνομιλίες των διαιτητών του αγώνα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ αναμένεται ο Ντάις να συνομιλήσει απευθείας με τον υπεύθυνο των διαιτητών, Χάουαρντ Γουέμπ.