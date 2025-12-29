Επίσημη καταγγελία της Φόρεστ για τη διαιτησία του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέθεσε επίσημα τα παράπονά της για τη διαιτησία στην ήττα 1-2 από την Μάντσεστερ Σίτι στο «City Ground» (27/12).
Οι «κόκκινοι» θεωρούν ότι ο Ρουμπέν Ντίας ήταν τυχερός που γλίτωσε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για ένα φάουλ στον Ιγκόρ Ζεσούς, νωρίς στο δεύτερο μέρος, το οποίο σταμάτησε μια πολλά υποσχόμενη επίθεση. Ο προπονητής τους, Σον Ντάις, πιστεύει, επίσης, ότι ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ είχε δεχθεί φάουλ από τον Νίκο Ο' Ράιλι πριν το νικητήριο γκολ των «Πολιτών» στο 83ο λεπτό.
Τέλος, η Φόρεστ έχει ζητήσει να της παρασχεθούν όλες οι ηχητικές συνομιλίες των διαιτητών του αγώνα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ αναμένεται ο Ντάις να συνομιλήσει απευθείας με τον υπεύθυνο των διαιτητών, Χάουαρντ Γουέμπ.
Nottingham Forest have formally complained to the PGMOL and asked for more information following the officiating decisions in the recent game against Manchester City 🚨 pic.twitter.com/t8eIXMreq7— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 29, 2025