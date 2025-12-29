Ιβάν Σαββίδης: «Θέλω να είμαστε στην κορυφή, μόνο αν το αξίζουμε - Αυτό είναι το DNA του ΠΑΟΚ!»

Σε μια περίοδο όπου η ένταση και η τοξικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυξάνονται, ο Ιβάν Σαββίδης φρόντισε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα για τη φιλοσοφία και τις φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι οι υψηλοί στόχοι δεν μπορούν να αποκοπούν από την αξία και την ηθική του Δικεφάλου!

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ μίλησε ανοιχτά για τη δίψα για κορυφή και νέους τίτλους, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι: «Θέλουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε το χρυσό νταμπλ. Θέλουμε να είμαστε στην κορυφή, αλλά όχι για να μας μισούν. Θέλουμε να μας σέβονται και να μας αναγνωρίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε με έμφαση στη νοοτροπία που, όπως είπε, χαρακτηρίζει την οικογένεια του ΠΑΟΚ: «Αν κάποιος είναι πιο τυχερός και πιο ικανός, ας κερδίσει αυτός. Κι εμείς θα δουλέψουμε στα λάθη μας για να δούμε γιατί συνέβη αυτό. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουν ότι αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, θα το είχε κάνει. Δεν το θέλω. Είμαι περήφανος γιατί δεν δεχόμαστε να κερδίζουμε κάτι που δεν αξίζουμε».

Μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας έδωσε και το στίγμα για το πώς ονειρεύεται την ιστορική χρονιά που έχουν μπροστά τους, λέγοντας μεταξύ άλλων πως: «Οι πρόσφυγες έψαχναν κάτι για να διατηρήσουν την ψυχή τους, τη νοοτροπία και όλα αυτά που έφεραν από τις πατρίδες τους. Αυτά τα βρήκαν στον ΠΑΟΚ. Μέσα από τον ΠΑΟΚ μπορούσαν να εκφράζονται, να νιώθουν νοσταλγία και να ενώνονται. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ποιοι είμαστε και ποιο είναι το DNA μας».

Η συνεδρίαση της επιτροπής κύλησε σε κλίμα διαλόγου, με όλα τα μέλη να παίρνουν τον λόγο και να απευθύνονται στον Ιβάν Σαββίδη, ανταλλάσσοντας σκέψεις και τοποθετήσεις.

Ξεχωριστή συναισθηματική φόρτιση είχε η παρέμβαση του Γιώργου Κούδα, ο οποίος ευχαρίστησε τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως χάρη σε όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια, ο σύλλογος βρίσκεται πλέον σταθερά σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ιβάν Σαββίδης, με τη σειρά του, του υπενθύμισε την υπόσχεση ότι θα είναι εκείνος που θα δώσει το πρώτο λάκτισμα στο νέο γήπεδο της Τούμπας.

Από την άλλη, ο Αντρέ Βιεϊρίνια δήλωσε ότι μπορεί να μην γεννήθηκε ΠΑΟΚτσής, αλλά έγινε μέσα από την πορεία του στην ομάδα: «Είναι τιμή μου που είμαι ανάμεσα σε τόσους ΠΑΟΚτσήδες. Εγώ δεν γεννήθηκα ΠΑΟΚτσής, όπως εσείς, εγώ έγινα ΠΑΟΚτσής. Έκανα ότι μπορώ για να αποδείξω ότι είμαι ΠΑΟΚ, όσο φορούσα τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά και τώρα που δεν την φοράω...».