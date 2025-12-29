ΑΕΚ: Δυο εκατομμύρια το κόστος της μεταγραφής Γκεοργίεφ - Την Τρίτη οι ανακοινώσεις

Η ΑΕΚ όπως διαβάσατε νωρίτερα έκλεισε τον Μάρτιν Γκεοργίεφ από την Σλάβια Σόφιας, με το κόστος της μεταγραφής να είναι δυο εκατομμύρια ευρώ.

Η Ένωση κινήθηκε αθόρυβα και μεθοδικά και μετά από προϊόν σκάουτινγκ και σημαντικής προεργασίας κατάφερε να ντύσει στα κιτρινόμαυρα το πιο σημαντικό ταλέντο της Σλάβια. Το κόστος του deal με την βουλγαρική ομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχεται στα δυο εκατομμύρια ευρώ καθαρά (υπάρχουν και μπόνους).

Από εκεί και πέρα, ο 20χρονος διεθνή Βούλγαρος κεντρικός αμυντικός, πέρασε σήμερα με επιτυχία όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και βρέθηκε στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Αρένα και στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Η μεταγραφή επί της ουσίας έχει ολοκληρωθεί. Απλώς, οι επίσημες ανακοινώσεις για κάποιους τυπικούς λόγους, θα έρθουν αύριο (Τρίτη 30/12) όπου ο Γκεοργίεφ θα βρεθεί και στα Σπάτα, προκειμένου να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες και να πιάσει... δουλειά.