«Χαμόγελα» με την επιστροφή Αραούχο στην Μπαρτσελόνα!

«Δώρο» στους «μπλαουγκράνα» η σημερινή (29/12) παρουσία στην προπόνηση του Ουρουγουανού κεντρικού αμυντικού που επί ένα μήνα έδωσε «μάχη» με την ψυχική του υγεία.

Ημέρα χαράς στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ρόναλντ Αραούχο επέστρεψε στις προπονήσεις στο «Γιόχαν Κρόιφ» και τέθηκε στη διάθεση του Χάνσι Φλικ, με στόχο να είναι «παρών» στο ντέρμπι της Καταλονίας κόντρα στην Εσπανιόλ στο «RCDE Stadium» (3/1, 22:00).

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός και εκ των αρχηγών των «μπλαουγκράνα» χρειάστηκε ένα μήνα, ώστε να ξεπεράσει ζητήματα ψυχικής υγείας που είχαν επηρεάσει το μυαλό του. Μόλις έγινε αντιληπτός στην ανοιχτή προπόνηση δέχθηκε το ζεστό χειροκρότημα.

❤️ Ronald Araujo, presente en el entrenamiento a puertas abiertas del FC Barcelona



📽️ @angelperezpx pic.twitter.com/4Pce1f536Z — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 29, 2025