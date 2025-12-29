«Χαμόγελα» με την επιστροφή Αραούχο στην Μπαρτσελόνα!

Ημέρα χαράς στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ρόναλντ Αραούχο επέστρεψε στις προπονήσεις στο «Γιόχαν Κρόιφ» και τέθηκε στη διάθεση του Χάνσι Φλικ, με στόχο να είναι «παρών» στο ντέρμπι της Καταλονίας κόντρα στην Εσπανιόλ στο «RCDE Stadium» (3/1, 22:00).
Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός και εκ των αρχηγών των «μπλαουγκράνα» χρειάστηκε ένα μήνα, ώστε να ξεπεράσει ζητήματα ψυχικής υγείας που είχαν επηρεάσει το μυαλό του. Μόλις έγινε αντιληπτός στην ανοιχτή προπόνηση δέχθηκε το ζεστό χειροκρότημα.
❤️ Ronald Araujo, presente en el entrenamiento a puertas abiertas del FC Barcelona— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 29, 2025
📽️ @angelperezpx pic.twitter.com/4Pce1f536Z
🚨 𝗚𝗥𝗘𝗔𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦: Ronald Araújo returned to Barcelona training today after an extended break for his mental health. 💙❤️— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 29, 2025
After going through a difficult period, he decided to return to training in particular to thank the fans who supported him during the open training… pic.twitter.com/QEvO2251Fl