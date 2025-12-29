Ολυμπιακός: Έκαναν... φτερά πάνω από 4.500 εισιτήρια ενόψει Betsson Super Cup

Οι Πειραιώτες θα έχουν την στήριξη του κόσμου τους στην Κρήτη, καθώς ήδη έχουν «φύγει» 4.500 εισιτήρια για τον τελικό του Betsson Super Cup με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Παγκήτιο.

Με γοργούς ρυθμούς κάνουν... φτερά από τους φίλους του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ το προσεχή Σάββατο (3/1, 17:00). Ήδη έχουν πωληθεί 4.500 κομμάτια από τα συνολικά περίπου 8.500 που διατέθηκαν στις δύο φιναλίστ ομάδες.

Τις επόμενες ημέρες η ζήτηση αναμένεται να είναι αυξημένη και το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχουν «θερμή» υποστήριξη στην «μάχη» για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Η πώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός.