Ινφαντίνο: «Σε δύο εβδομάδες, θα μπορούσαμε να είχαμε "γεμίσει" 300 Παγκόσμια Κύπελλα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο μίλησε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και το γεγονός πως τα αιτήματα για μια θέση υπερβαίνουν κατά πολύ τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Ο πρόεδρος της FIFA με τις δηλώσεις του, φρόντισε να δείξει πόσο πολύ πετυχημένο είναι για την Παγκόσμια Ομοσπονδία το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα λάβει χώρα στα γήπεδα της Αμερικής.

«Έχουμε από έξι έως επτά εκατομμύρια εισιτήρια προς πώληση και, μέσα σε 15 ημέρες, λάβαμε 150 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια.

Δηλαδή 10 εκατομμύρια αιτήματα την ημέρα. Αυτό δείχνει πόσο ισχυρό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε σχεδόν 100 χρόνια ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA έχει πουλήσει συνολικά 44 εκατομμύρια εισιτήρια.

Άρα, σε δύο εβδομάδες, θα μπορούσαμε να είχαμε "γεμίσει" 300 Παγκόσμια Κύπελλα. Φανταστείτε το. Είναι απολύτως τρελό».