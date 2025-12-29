Πρόεδρος Σλάβια: «Ναι, πουλήσαμε τον Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ – Τετραετές το συμβόλαιό του»

Με επίσημη τοποθέτηση του ο πρόεδρος της Σλάβια Σόφιας επιβεβαιώνει την πώληση του Μαρτίν Γκεοργίεφ στην ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της βουλγαρικής ομάδας Βέντσεσλαβ Στεφάνοφ, τοποθετήθηκε στο sportal.bg για την υπόθεση του 20χρονου διεθνή αμυντικού, γνωστοποιώντας το deal με την Ενωση, ενώ έκανε γνωστό παράλληλα πως ο παίκτης θα υπογράψει 4ετές συμβόλαιο.

«Ναι, πουλήσαμε τον Μάρτιν Γκεοργίεφ στην ΑΕΚ. Το συμβόλαιό του είναι τετραετές. Ποια είναι η τιμή; Δεν είσαι από την Εθνική υπηρεσία εσόδων», ανέφερε.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα διαβάσατε πως η ΑΕΚ έκανε κίνηση-ματ και έκλεισε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Βουλγαρίας όπως περιγράφουν τον Γκεοργίεφ στην γειτονική χώρα. Μάλιστα η διαδικασία της ολοκλήρωσης της μεταγραφής, βρίσκεται στο τελικό στάδιο και ενδέχεται να τελειώσει και τυπικά ακόμα μέσα στην μέρα, καθώς ο ποδοσφαιριστή βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώνει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ πριν βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που θα τον δέσει με την Ένωση.

Αυτός είναι ο Μαρτίν Γκεοργίεφ

O Μάρτιν Γκεοργκίεφ (ύψους 1.85μ.) με χρηματιστηριακή αξία - σύμφωνα με το transfermarkt 1,5 εκ. ευρώ - αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού αμυντικού. Είναι γεννημένος στη Σόφια στις 24 Σεπτεμβρίου του 2005, ενώ στη Σλάβια, ανήκει από το 2021. Φέτος, έχει παίξει ήδη 20 ματς (18 στο πρωτάθλημα και δυο στο Κύπελλο) μετρώντας 1808 αγωνιστικά λεπτά, ενώ γεμάτες χρονιές είχε και πέρυσι (37 συμ.) αλλά και πρόπερσι (27 συμ.)!

Το αξιοσημείωτο αναφορικά με την περίπτωση του Γκεοργκίεφ, που αποτελεί προϊόν σκάουτινγκ, είναι πως στο παρελθόν έχει περάσει από την Μασία και τις περίφημες Ακαδημίες της Μπαρτσελόνα. Πιο συγκεκριμένα, οι Καταλανοί τον είχαν αποκτήσει το 2022 ως δανεικό από τη Σλάβια Σόφιας για την U19, κάθισε στη Βαρκελώνη για ένα χρόνο και επέστρεψε στη Σλάβια Σόφιας, με την οποία δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το 2027

Έχει ήδη τρεις συμμετοχές με την Εθνική Βουλγαρίας, ενώ ήταν ενεργό μέλος σε όλες τις μικρές Εθνικές της χώρας του.