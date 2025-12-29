Μαρέσκα: «Μπορούμε να κρατήσουμε τα θετικά από την ήττα με την Άστον Βίλα»

Μπορεί το περασμένο Σάββατο η Τσέλσι να ηττήθηκε από την Άστον Βίλα στο μεταξύ τους παιχνίδι, αλλά ο τεχνικός των «Μπλε» έχει κάποια θετικά να κρατήσει.

Ο Έντσο Μαρέσκα είχε την ομάδα του να χάνει από τους «Χωριάτες», ωστόσο εντόπισε κάποια θετικά σημεία από τους παίκτες του και μίλησε για αυτά.

Οι δηλώσεις του τεχνικού της Τσέλσι

«Νομίζω ότι για μία ώρα μπορούμε να κρατήσουμε πολλά θετικά. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες που δημιουργούν τόσες ευκαιρίες απέναντί τους. Μόλις μου είπαν ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαν 0.0 xG, δεν δημιούργησαν απολύτως τίποτα. Και είδα το παιχνίδι της Άρσεναλ, το παιχνίδι που κέρδισαν, και εκείνοι πάντα δημιουργούν ευκαιρίες. Και πάλι, αυτά είναι πολλά θετικά στοιχεία, αλλά σίγουρα πρέπει να καταλάβουμε πώς να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις στιγμές όταν δεχόμαστε γκολ».