Ράτκο Ντόστανιτς (προπονητής Σλάβια Σόφιας) στο SDNA: «Εξαιρετικός στόπερ ο Γκεοργίεφ θα καθιερωθεί στην ΑΕΚ»

Η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχτεί στα Σπάτα τον («κλεισμένο») 20χρονο διεθνή στόπερ, Μάρτιν Γκεοργίεφ και το SDNA πήρε το αγωνιστικό report για τον Βούλγαρο αμυντικό από τον προπονητή του στη Σλάβια Σόφιας κι άριστο γνώστη της ελληνικής πραγματικότητας, Ράτκο Ντόστανιτς.

Το μεταγραφικό…χορό του Ιανουαρίου ανοίγει η ΑΕΚ με τον 20χρονο διεθνή στόπερ, Μάρτιν Γκεοργίεφ να ετοιμάζει βαλίτσες για τα Σπάτα.

Η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με την Σλάβια Σόφιας για την αγορά των δικαιωμάτων του και απομένουν τυπικές λεπτομέρειες για να κλειδώσει το μεταγραφικό deal.

Το SDNA επικοινώνησε με τον τεχνικό της Σλάβια Σόφιας, Ράτκο Ντόστανιτς (φωτ.) κι άριστο γνώστη της ελληνικής – ποδοσφαιρικής πραγματικότητας από τις παλαιότερες συνεργασίες του με ελληνικές ομάδες (Βέροια, ΑΕΛ, Τρίκαλα, Διαγόρας Ρόδου).

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γκεοργίεφ και την εξέλιξη της επερχόμενης θητείας του στην ΑΕΚ.

«Ο Γκεοργίεφ είναι ένας εξαιρετικός στόπερ. Τον φετινό Οκτώβριο έκανε ντεμπούτο με την Εθνική ομάδα της Βουλγαρίας και μετράει ήδη τρεις 90λεπτες συμμετοχές.

Είναι μόλις 20 χρόνων και το μέλλον του ανήκει. Είμαι σίγουρος πως θα έχει λαμπρή καριέρα. Δουλεύει σκληρά και βελτιώνεται συνεχώς. Είναι αποτελεσματικός τόσο στις μονομαχίες με την μπάλα χαμηλά, όσο και στον αέρα…» τόνισε αρχικά ο Ράτκο Ντόστανιτς και πρόσθεσε:

«Εχει καλό τάιμινγκ στις τοποθετήσεις του και διαθέτει τεχνική στις κινήσεις του. Πρεσάρει αποτελεσματικά τους αντιπάλους και κυριαρχεί στον άξονα της αμυντικής γραμμής.

Έχει όλες τις δυνατότητες να παίξει και να καθιερωθεί σταδιακά στην ΑΕΚ. Γνωρίζω ότι η ΑΕΚ πραγματοποιεί μια πολύ καλή πορεία φέτος και βρίσκεται στην πρώτη θέση υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Δεν είναι εύκολο για έναν νεαρό παίκτη να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, ωστόσο θεωρώ πως ο Γκεοργίεφ δεν θα έχει κανένα πρόβλημα και θα αποδειχτεί μια πολύτιμη μεταγραφή».