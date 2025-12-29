Αρτέτα: «Θέλουμε κάθε αντίπαλος στο γήπεδο μας να υποφέρει»

Ο Μικέλ Αρτέτα έκανε δηλώσεις και ανάφερε πως θέλει να γίνει το Emirates «φρούριο».

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως στην Άρσεναλ θέλουν όποια ομάδα πηγαίνει στο γήπεδο τις να υποφέρει.

Αφορμή για τις δηλώσεις στάθηκε το προσεχές παιχνίδι με την Άστον Βίλα, η οποία τρέχει ένα σερί 11 νικών σε όλες τις διοργανώσεις.

«Θέλουμε να είναι φρούριο το Emirates, κάθε αντίπαλος που έρχεται εδώ να υποφέρει. Και να είμαστε τόσο κυρίαρχοι όσο ήμασταν απέναντι στην Μπράιτον, ξανά, για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Απέναντι στην Άστον Βίλα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γνωρίζουμε το επίπεδό τους, τι κάνουν. Αλλά είναι και ένα όμορφο παιχνίδι για να προετοιμαστούμε και να το παίξουμε».